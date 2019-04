Il direttore Marco Liguori sarà ospite del programma "Derby in terrazza", condotto da Giovanni Porcella, per commentare Napoli-Genoa

Alle ore 20 Marco Liguori, direttore di Pianetagenoa1893.net, sarà ospite del programma “Derby in terrazza”, condotto da Giovanni Porcella, per commentare assieme ad altri ospiti Napoli-Genoa. Sintonizzarsi sul canale 10 del dgt terrestre in Liguria, oppure cliccare qui per lo streaming.