UFFICIALE: l’ex genoano Asencio al Cittadella

Raul Asencio è un nuovo attaccante del Cittadella, militante in serie B. L’ex giocatore del Genoa passa a titolo definitivo al club veneto. Le sue precedenti esperienze nella serie cadetta: Avellino (2017/18), poi Benevento, Pisa, Cosenza, Pescara e Spal.

Nel 2021 il ritorno in Spagna nell’Alcorcon (seconda divisione), a gennaio 2022 è però di nuovo in B per vestire la maglia del Lecce.