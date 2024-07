I titoli dei quotidiani: Gilardino firma la piastrella del Muretto di Alassio

I ricordi del suo amico Beppe Vena: «Spesso veniva ad Alassio per trascorrere le vacanze. Nel tempo il legame non si è mai sciolto»

Alberto Gilardino ha firmato ieri la piastrella del Muretto di Alassio, sottolineano stamani alcuni quotidiani. Una cerimonia prestigiosa, in attesa della firma, quella ancora più importante, sul contratto con Genoa: il tecnico è stato accolto con grande affetto e entusiasmo nella città degli innamorati. Il Giornale del Piemonte e della Liguria ha riportato le dichiarazioni di Beppe Vena, albergatore di Alassio e grande amico di Gilardino: «Spesso veniva ad Alassio per trascorrere le vacanze. Abbiamo avuto modo di conoscerci. Eravamo entrambi più giovani, quando lui aveva appena appena diciassette anni, giocava a Piacenza. Nel tempo il legame non si è mai sciolto».