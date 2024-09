Pareggio a reti inviolate per il Genoa Women contro l’Arezzo

Il Genoa Women, che per ventisette incontri aveva sempre vinto o perso, sembra essersi «abbonato» alla «divisione della posta in palio» (unica tipologia di risultato ottenuta nelle finora quattro giornate del girone di ritorno): reduce da tre pareggi consecutivi (i due 2-2 esterno contro l’Harley & Dikkinson ChievoVerona Women e interno contro la Lazio Women e l’1-1 casalingo contro l’Hellas Verona), ha affrontato, con il sostegno canoro di un gruppetto di ultras rossoblù, l’Arezzo Femminile in trasferta sullo «spelacchiato» terreno di gioco – appesantito dalle copiose piogge cadute nei giorni precedenti – del “Nedo Cuccoli” di Castiglion Fibocchi che le amaranto utilizzano quando non possono giocare al “Città di Arezzo”, pareggiando 0-0 (curiosamente l’ultimo risultato «a reti bianche» in Campionato era stato colto dalle Grifonesse «quarantatré partite fa» contro la stessa avversaria e sul medesimo campo). Ora le Grifonesse di Antonio Filippini I si trovano a un punto di distanza dalle due compagini scaligere: uno in meno di quella dell’Hellas Verona Women – quinta – e uno in più delle clivensi – settime – e hanno undici partite ancora a disposizione per migliorare i 31 punti in classifica totalizzati nello scorso campionato cadetto e raggiunti oggi.

Davvero scarna è la cronaca delle occasioni da rete dell’incontro, un paio per squadra:

22’ del primo tempo: servita da un pronto rilancio della portiera del Genoa Women Camilla Forcinella, che aveva bloccato un pallone sugli sviluppi di un’azione di calcio d’angolo, Arianna Acuti parte dietro a tutte le «donne di movimento» dalla propria metà campo in un veloce e isolato contropiede sulla destra, inseguita da Claudia Cagnina, e, dopo una corsa di una quarantina di metri, conclude con un diagonale di destro da tredici metri bloccato «in due tempi» da Carlotta Nardi.

12’ del secondo tempo: rasoterra di interno destro da diciotto metri di Isotta Nocchi, ala sinistra che gioca «a piede invertito», con pallone che termina a una ventina di centimetri dal palo destro della porta difesa da Forcinella, che si era comunque tempestivamente tuffata a terra.

32’ del secondo tempo: Maria Giulia Tuteri, defilata sulla destra, lascia partire una «sventola» di esterno destro con pallone diretto all’angolino alto sinistro, che viene intercettato «in due tempi» dalla ben piazzata Forcinella.

36’ del secondo tempo: «assolo» sulla destra di Alessandra Massa, che «si beve» in dribbling l’ispano-azera Marta Perarnau Vives e poi fa partire da dodici metri un diagonale di destro a mezz’altezza, con pallone respinto verso terra da Nardi in plastico tuffo e deviato sul fondo da Alessia Carcassi a evitare il «tap-in» di Acuti.

TABELLINO

Castiglion Fibocchi (AR), stadio “Nedo Cuccoli”, domenica 3 marzo 2024, ore 14,30

Arezzo-Genoa 0-0 [XIX giornata del Campionato Italiano di Serie B femminile 2023/2024]

Arbitro: Papagno [Roma]

Arezzo (4-3-3): 22 Nardi; 4 Tuteri, 14 Peramau, 72 Blasoni, 20 Ásgeirdóttir; 6 Licco, 8 Cagnina, 10 Imprezzabile (dal 36’ del 2° T.: 13 Parra); 11 Díaz (dal 43’ del 2° T.: 17 Gnisci), 97 Razzolini, 25 Nocchi (dal 29’ del 2° T.: 19 Carcassi). Allenatore: Eracleous.

Genoa (4-3-3): 21 Forcinella; 23 Oliva, 74 Lucafò, 19 Giles, 44 C. Mele; 4 Bettalli, 25 Tardini, 24 Scuratti; 17 Acuti (dal 43’ del 2° T.: 13 Errico), 18 Ferrato, 22 Bargi (dal 30’ de1 2° T.: 10 Massa). Allenatore: A. Filippini I.

Note: una ventina di tifosi al seguito del Genoa; la partita inizia con due minuti di ritardo per un buco nella rete di una porta verso la quale il Genoa avrebbe attaccato nel 1° T.; il Genoa non pareggiava una partita ufficiale per 0-0 (in mezzo quarantadue incontri di Campionato e due di Coppa Italia) da quella disputata sul medesimo campo e contro la stessa avversaria domenica 30 ottobre 2022.

Stefano Massa