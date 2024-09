Genoa, l’Under 15 alla settima sinfonia in trasferta e già ai play-off

Pubblichiamo di seguito il riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle partite del fine settimana che ha visto in campo le squadre giovanili del Genoa. Turno di riposo per l’Under 17 – che in amichevole ha battuto il Chiasso di un anno d’età superiore – invece l’Under 18 giocherà domani (ore 15, Begato) contro il Parma.

UNDER 14 – La partita contro la Juventus, che doveva essere in programma ieri a Begato, è stata rinviata – si va verso il recupero sabato prossimo alla Sciorba – poiché la squadra bianconera era impossibilitata a uscire dal Piemonte a causa dell’allerta rossa meteo che imperversa sulla Regione. Nel frattempo, è ufficiale la partecipazione del Genoa al prossimo torneo mondiale Manlio Selis, dal 24 al 27 aprile in Sardegna, che i rossoblù hanno vinto tre volte.

UNDER 15 – Ottavo risultato utile e allungo sul Bologna, fermato sul pari dal Parma: con la vittoria per 1-0 conseguita a La Spezia, il Genoa è sempre più primo, adesso a +3 sui felsinei. La marcatura che è valsa la settima vittoria consecutiva in trasferta è stata realizzata da Botto, il quale ha deciso le ultime due partite dei Grifoncini con tre gol siglati. Con questo risultato, i Grifoncini di mister Sbravati sono già qualificati ai play-off scudetto con cinque giornate d’anticipo. Domenica prossima, sfida a Begato contro il Parma, quarta forza del torneo.

UNDER 16 – Al centro sportivo Ferdeghini di La Spezia, la squadra di mister Konko impatta sullo 0-0 contro gli Aquilotti. Pareggio giusto che consente al Genoa di allungare sulla Cremonese e di infilare il quarto risultato utile consecutivo (tre pareggi e una vittoria) e pensare alla prossima sfida interna contro il Parma, reduce da una brutta sconfitta per 1-5. Grifoncini quinti in classifica, a un punto dagli emiliani e a quattro punti dal terzo posto.

PRIMAVERA – Il Genoa gioca una grande partita contro la capolista e avrebbe meritato qualcosa di più del pareggio. Sforzo da veri professionisti di tutti i ragazzi in campo allo Sciorba Stadium sotto una pioggia battente che è stata drenata a meraviglia dall’impianto genovese in sintetico di ultima generazione: i rossoblù di mister Agostini passano in vantaggio con il bergeggino Arboscello – nuova posizione a ridosso dell’area di rigore, 15ª gara sbloccata su 24 – prima del pareggio nerazzurro propiziato dal tiro dalla distanza di Berenbruch, decisiva la deviazione di Barbini, alla seconda da titolare in campionato, che ha messo fuori causa l’intervento sicuro di Calvani (vedremo se la Lega attribuirà il gol o propenderà per l’autorete, come da noi indicato in cronaca diretta). Nona posizione in classifica per il Genoa che la prossima settimana ospiterà il Lecce campione d’Italia in carica.

FEMMINILE – La Primavera perde in casa contro il Como, 3-0 a favore della formazione lariana. Turno di riposo per l’Under 17 mentre l’Under 15 non ha giocato il derby con la Sampdoria poiché il comitato responsabile del campionato è quello del Piemonte che ha ordinato il rinvio di tutte le partite di ogni ordine e grado a causa del maltempo. Doppio successo per l’Under 12 rossoblù: la selezione che partecipa al campionato maschile ha vinto 4-3 in trasferta contro la Genova C mentre la squadra del campionato femminile ha battuto 8-1 a domicilio la Superba (tripletta di Bregni, doppietta di Gotti, poi marcature di Fortunati, Ricci e Polipodio). L’Under 10 del Genoa ha battuto il Vallescrivia con il punteggio di 25-0: degno di nota il gesto delle Grifoncine che prima della partita hanno consegnato un mazzo di fiori alle avversarie che a gennaio hanno perso il loro allenatore. Infine, al campo sportivo “Sorriso Francescano” di Ronco Scrivia, il Genoa primi calci misti ha battuto 13-4 il Bogliasco: nove gol di Boero, doppiette di Schiavone e Pecoraro.