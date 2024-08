Secondo verdetto: la Salernitana retrocede in Serie B

Stagione disastrosa per il club granata: girandola in panchina con quattro allenatori, cambi in dirigenza e un mercato insufficiente

Dopo lo scudetto conquistato dall’Inter, in serie A è giunto un altro verdetto riguardante la zona bassa della classifica. Dopo la sconfitta di ieri sera 3-0 a Frosinone, la Salernitana (ultima in classifica) è retrocessa in serie B. Una stagione disastrosa per il club granata: girandola in panchina con quattro allenatori, cambi in dirigenza e un mercato che non è stato assolutamente all’altezza dell’obiettivo salvezza.

Dopo la vittoria di ieri, il Frosinone ha agganciato a quota 31 Empoli e Verona lasciando l’Udinese al terzultimo posto. Le gare che riguardano la salvezza: oggi Lecce-Monza e Lazio-Verona, domani Bologna-Udinese, Atalanta-Empoli e Fiorentina-Sassuolo.