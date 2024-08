Ghirardello lancia l’Under 18 del Genoa: tripletta al Cagliari

Tommaso Ghirardello è il protagonista del recupero della 30ª giornata del campionato Under 18. L’attaccante veneto, che ha deciso il derby Primavera d’andata, ha segnato un tripletta nel 3-2 finale imposto dal Genoa sul campo del Cagliari: ad Asseminello, i ragazzi di mister Ruotolo conquistano la quarta vittoria consecutiva in campionato e salgono così al quinto posto in classifica, a una sola lunghezza dalla Lazio. Per i Grifoncini, ora in zona play-off, il vantaggio sul Cagliari è di 5 punti oltre lo scontro diretto in caso di ex aequo. Lunedì prossimo, il Genoa giocherà a Verona contro l’Hellas, terzultima di campionato: se il Cagliari dovesse perdere contro la capolista Inter, ai Grifoncini basterebbe un punto per accedere ai play-off scudetto; invece, se i sardi dovessero pareggiare, al Genoa serve una vittoria per accedere aritmeticamente alla fase successiva.