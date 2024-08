Il Genoa strapazza il Milan e vola ai play-off

Dopo l’Under 14, 15 e 16, anche la selezione Under 18 del Genoa approda ai play-off e rende ancor più memorabile la stagione del settore giovanile rossoblù. Lo fa in bello stile, con un poker calato in casa del Milan che equivale alla qualificazione, oltre che al settimo risultato utile di fila, equagliata la serie d’imbattibilità più lunga dell’anno. I Grifoncini di mister Ruotolo, che ha dato fondo a ogni risorsa messa a sua disposizione, vincono al Vismara e chiudono la stagione regolare al quarto posto ex aequo con la Lazio seppur in difetto per gli scontri diretti (sconfitta a Begato). Le reti genoane sono state di Ahanor (unico calciatore ad aver segnato nello stesso anno in U17, 18 e Primavera) e Romano nel primo tempo, Carbone e Grossi nella ripresa.

Le semifinaliste scudetto sono Inter e Roma, mentre le reciproche sfidanti usciranno dal doppio confronto Atalanta-Cagliari e Lazio-Genoa: gara secca, con supplementari ma senza calci di rigore. Stante la convocazione di Marco Romano in Nazionale, il Genoa chiederà il posticipo della sfida in trasferta con i biancocelesti, al momento in agenda per il 5 giugno.

Il tabellino di Milan-Genoa 0-4

Marcatori: 24′ Ahanor, 45’+1 Romano, 68′ Carbone, 77′ Grossi

Milan – 1 Colzani; 2 Parmiggiani, 3 De Bonis, 4 Tezzele (65′ 16 Gualdi), 5 Paloschi, 6 Perera Nirash (65′ 14 Amaral), 7 Di Siena (76′ 17 Manto), 8 Vitali, 9 Martinazzi (83′ 19 Ossola), 10 Siman (c) (65′ 20 Dotta), 11 Ibrahimovic (83′ 18 Skoczylas). Allenatore: Terni. A disposizione: 12 Rugginenti, 13 Sandler, 15 Lamorte.

Genoa – 1 Consiglio; 2 Venturino (78′ 14 Bailo), 3 Ahanor (80′ 20 Georgevski), 4 Mavraj, 5 Barbini (89′ 16 Deseri), 6 Barry, 7 Dodde, 8 Grossi, 9 Ekhator (80′ 19 Nuredini), 10 Romano (78′ 18 Lattari), 11 Carbone (78′ 15 Corengia). Allenatore: Ruotolo. A disposizione: 12 Boschi, 13 Arata, 17 T. Fazio.

Ammonizioni: 18′ Di Siena (M), 57′ Perera Nirash (M), 60′ Barry (G), 70′ Parmiggiani (M).

Arbitri: Davide Cerera di Bergamo, Andrea Mapelli di Treviglio e Pietro Tinelli di Treviglio.