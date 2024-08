Luca Pairetto ed il Genoa: per il Grifone mai una vittoria in casa

Esordio stagionale con il Genoa in campo per Luca Pairetto, l’arbitro della sezione Aia di Nichelino (Torino) chiamato a dirigere l’imminente match “pansoti time” fra il Grifone ed il Lecce. Per il 39enne imprenditore torinese ed arbitro figlio d’arte (suo papà Pierluigi è stata una colonna arbitrale degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso) si tratta della diciassettesima convocazione quando il prato verde scende il club calcistico più antico d’Italia. I precedenti, peraltro, non sono lusinghieri per i colori rossoblù: tre sole vittorie (equamente divise fra amichevoli, Coppa Italia e campionato di Serie A), cinque pareggi e ben nove sconfitte. L’ultima direzione di gara è dello scorso aprile, Serie B, con il Genoa che impattò a Como (2-2 il finale). L’unica vittoria in campionato, invece, è del settembre 2021, con il Grifone che riuscì ad espugnare il “Sardegna Arena” battendo i pari colori cagliaritani con tre reti contro due al passivo. Fra i vari precedenti, anche un Derby della Lanterna terminato con un gol per parte, mentre all’interno della mura amiche del “Luigi Ferraris” mai nessuna vittoria in campionato, sia di massima serie che di cadetteria.

La terna arbitrale è completata dagli assistenti Gaetano Massara, della sezione arbitrale di Reggio di Calabria, e Khaled Bahri (Sassari) alla sua prima assoluta col Genoa. Con le funzioni di quarto ufficiale ci sarà Manuel Volpi di Arezzo. A monitorare le azioni davanti ai monitor Var andranno il “pro” Marco Serra (Torino) e Aleandro Di Paolo (Avezzano).