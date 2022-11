In libreria oggi la versione francese de “Gli Svizzeri Pionieri del Football Italiano”

La Storia del Genoa all’università.

17 novembre 2022. Esce la versione francese de “Gli Svizzeri Pionieri del Football Italiano”, pubblicato in Italia da Urbone Publishing e nei paesi di lingua francese da Mimésis Éditions France.

“Les Suisses Pionniers du Football Italien” sarà in vendita in Francia, nella Svizzera Romanda e nel Belgio francofono.

Attraverso una rete di un centinaio di ricercatori, dossier informativi su questo lavoro editoriale sono stati inviati a numerose università di Svizzera, Belgio e Francia, compresa la Sorbona di Parigi. Alcuni eminenti Docenti di Storia dello Sport hanno già manifestato l’intenzione di procedere allo lettura del lavoro e alla redazione di recensioni nelle riviste e nei bollettini prodotti dai loro dipartimenti.

Il libro parla dei primi 10-15 anni di vita di Genoa, Andrea Doria, Juventus, Torino, Milan, Inter, dei primi match della nazionale italiana e dei rapporti tra Svizzera e Italia Settentrionale a partire dal Medio Evo.

Grandissimo spazio è dato al Genoa. Completano l’opera una cinquantina di foto d’epoca, i resoconti delle partite tratti da articoli pubblicati tra il 1899 e il 1915, più i profili biografici di giocatori e dirigenti svizzeri, o di origine svizzera, attivi in Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Due copie dell’edizione italiana fanno parte della Collezione della Biblioteca Nazionale Svizzera di Berna: una per il pubblico e una per l’archivio. Il libro è stato presentato nel 2019 alla Società Dante Alighieri di Basilea e al Museo del Genoa. Recensioni su questa ricerca sono state pubblicate da “Il Guerin Sportivo”, “Il Corriere del Ticino”, “Il Quotidiano del Trentino Alto-Adige” e “Il Giornale di Sicilia”. Estratti del libro sono stati tradotti in inglese, spagnolo e catalano. Inoltre, la Televisione Nazionale della Svizzera Italiana ha dedicato due servizi al libro: uno andato in onda al TG e uno in una trasmissione culturale della domenica. Le visualizzazioni dei video dedicati al libro sono nell’ordine delle decine di migliaia.

In un quadro di tale interesse, la nota negativa è rappresentata dal fatto che i quotidiani genovesi e il TG della Liguria hanno totalmente ignorato la pubblicazione, nonostante la ricerca parli del Genoa, dell’Andrea Doria e della Storia di Genova dal secolo XIV ai giorni nostri.