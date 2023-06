Sarri e Allegri docenti a Coverciano, Konko tra gli allievi Uefa Pro

Professori per un giorno. A Coverciano sono saliti in cattedra due professori d’eccezione: prima Massimiliano Allegri e, ieri, Maurizio Sarri. Quindici trofei e sei panchine d’oro in due. Mica male come palmares. I tecnici di Juventus e Lazio hanno tenuto due lezioni ai futuri allenatori del corso Uefa Pro: Allegri ha parlato della duttilità in panchina senza fanatismi tattici; Sarri, invece, sulle sue idee tattiche, della gestione del gruppo e dello staff. Allegri e Sarri hanno fatto parte del ciclo di lezioni impreziosito in passato dalla presenza di Marcelo Bielsa. Tra i corsisti del Master sono presenti i campioni del mondo Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, oltre all’attuale allenatore del Monza, Raffaele Palladino, e al match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran.

Di seguito l’elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Luca Belingheri, Vincent Cavin, Simone Contran, Manuel Cordeiro, Emilio De Leo, Daniele De Rossi, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, Daniele Gastaldello, Manuel Iori, Abdoulay Konko, Filippo Lorenzon, Antonio Nocerino, Raffaele Palladino, Matteo Paro, Bruno Trocini, Felice Tufano e Gennaro Volpe.