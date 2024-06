Allegri: «Bene il carattere, ma dovevamo fare gol»

«È un momento dove non riusciamo a concretizzare le occasioni che creiamo. Il lato positivo della partita di oggi è che non abbiamo preso gol, credo neppure un tiro in porta. Le partite pesanti sono queste, non quando rincorrevamo l’Inter: dobbiamo raggiungere il quarto posto e proseguire come abbiamo fatto nel secondo tempo. Sono soddisfatto per il carattere, soprattutto nei momenti di difficoltà del primo tempo quando abbiamo perso molte palle. È un piccolo passo in avanti verso il finale di stagione. I risultati negativi aumentano la tensione». Sono le parole di Massimiliano Allegri a Dazn dopo lo 0-0 maturato in casa contro il Genoa: «Quando crei quattro occasioni, almeno un gol lo devi fare: è una questione di imprecisione. Chiesa? Ho deciso di cambiare – motiva Allegri -perché volevo un giocatore tra le linee come Yildiz. Il tridente non è una questione, seguo la squadra tutti i giorni e so quali equilibri necessitano».

Allegri è apparso furibondo a Sky quando ha risposto alle domande provenienti dallo studio con alcuni giornalisti presenti: «Io faccio l’allenatore e non giudico il lavoro dei giornalisti. E così dovreste fare voi: non dovete capire, ma solo fare domande. Lei sa come si fa l’allenatore? Io non so come si fa il giornalista. Mi faccia una domanda più intelligente, le risponderò». Sull’espulsione per proteste di Vlahovic: «Purtroppo con la Lazio non sarà a disposizione, ha sbagliato, la società gli farà una multa».