Ermanno Feliciani della sezione di Teramo è l’arbitro designato per Genoa-Lazio, gara della 33ª giornata in serie A, in programma dopodomani alle ore 18.30 allo stadio Luigi Ferraris. Suoi assistenti sono Zingarelli e Scarpa, quarto uomo Marinelli. Al Var c’è Abisso, mentre Avar è La Penna. Nella prossima pagina tutte le designazioni del turno di campionato.