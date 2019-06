Ex Rossoblù: il Venezia di Cosmi retrocede in Serie C

Nel ritorno dello spareggio play out di Serie B sorride la Salernitana. La squadra campana, forte del 2-1 maturato all’andata, viene superata dal Venezia per 1-0 (rete di Modolo al 41’ del primo tempo) ma resiste fino ai supplementari al forcing veneto.

Dagli undici metri decisivo il portiere Micai e gli errori dei giocatori lagunari.

Salernitana salva, il Venezia dell’ex tecnico genoano Serse Cosmi retrocede in Serie C. Eppure un anno fa il club del presidente Tacopina sfiorava la Serie A.