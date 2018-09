Ballardini: “La gara è sempre stata molto aperta. Meglio il Genoa nel secondo tempo”

Il settore difensivo continua ad essere un problema per il Genoa di Ballardini. Quello che un tempo era un bunker inespugnabile sembra essere solo un tanto felice quanto lontano ricordo. Sono quattro le reti subite oggi contro una Lazio che ha dominato per l’intera durata dei 90′ di gioco. Il gol di Piatek all’avvio della ripresa l’unica nota positiva in una domenica da dimenticare. Pare comunque sereno mister rossoblù in conferenza stampa, dove così si è espresso davanti ai microfoni di Radio Rai:

“La partita è sempre stata, fino al 4-1, molto aperta. Poi il quarto gol è arrivato nel finale. Nel secondo tempo il Genoa mi è piaciuto, nel primo tempo abbiamo subito troppo e bisognava farli giocare meno. Col passare del tempo siamo stati più bravi a tenere il campo”

Sulla sostituzione di Spolli nel primo tempo

“Vedevo una squadra passiva e ho messo un attaccante in più. Ci siamo alzati con il baricentro e il Genoa poi è stato in partita”

Sulla difesa da risistemare

“Abbiamo però fatto tante partite importanti fuori casa con grande, ordine, equilibrio e compattezza. Io non dimentico anche la sconfitta di Reggio Emilia dove abbiamo fatto 70 minuti bene e 15 minuti dove ci siamo suicidati. Per un difensore è più facile difendere se sei supportato da centrocampisti e attaccanti. La Lazio è una squadra di spessore europeo perchè ha giocatori forti”