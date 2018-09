La sua Lazio ha battuto 4-1 il Genoa in un pomeriggio di sole a Roma. «Siamo in crescita ma il campionato non ci aspettao: mercoledì c’è una gara e sabato un’altra ancora. Non possiamo fermarci» spiega Simone Inzaghi, ripreso da Sky.

«Caicedo? Ho voluto la sua conferma perché credo in lui. Nel reparto ci sono giocatori forti come Immobile, Correa e Luis Alberto. Milimkovic-Savic si meritava una giornata come oggi» aggiunge il tecnico biancoceleste.