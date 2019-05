Sturaro ha iniziato la riabilitazione al Centro Riattiva di Lavagna

Dopo l’operazione nella clinica Villa Stuart a Roma, Stefano Sturaro è rientrato oggi in Liguria ed è già al lavoro. Stamane il centrocampista del Genoa ha iniziato la riabilitazione presso il Centro Riattiva di Lavagna. Il suo programma prevede dalle sei alle otto ore di programma giornaliero spezzate solo dalla pausa pranzo, sotto il controllo dello staff sanitario del Grifone e degli specialisti che gravitano nella struttura. Si sottoporrà, in particolare, ad elettro-stimolazioni e rinforzo muscolare, oltre ad esercizi per la mobilità articolare per il recupero della flesso-estensione. Il giocatore è più determinato che mai a recuperare nel più breve tempo possibile.