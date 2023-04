QUI PEGLI: Sturaro, da verificare ancora le sue condizioni

A tre giorni dalla sfida con il Cittadella, sono ancora da verificare le condizioni fisiche di Stefano Sturaro. Il tecnico Alberto Gilardino spera in un eventuale recupero del centrocampista per la trasferta in veneto (fischio d’inizio alle ore 14).

La squadra ha svolto oggi una serie di esercitazioni basate specifiche per la partita del “Piercesare Tombolato”. A cominciare dagli addestramenti per il possesso palla in spazi ristretti: poi gli schemi per le ripartenze, coperture simulate sull’assetto degli avversari, e a concludere le partitelle per il collaudo di quanto appreso in precedenza. I giocatori si sono riuniti nel pranzo di gruppo e festeggiato Scarpi per il suo compleanno. Per domani è prevista una seduta tattica.