Le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola: il sottosegretario Zampa parla del pubblico allo stadium

Ecco le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Titoli principali per il calendario delle 12 giornate di serie A: si giocherà soprattutto di sera. Le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola: il sottosegretario Zampa parla del pubblico allo Stadium