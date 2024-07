I titoli dei quotidiani, Gilardino: «Chiudiamo in bellezza»

«Chiudiamo in bellezza». Lo ha dichiarato ieri Alberto Gilardino, riprese dal Corriere dello Sport, per incitare il Genoa che sfiderà alle 18:30 la Lazio al Ferraris. Dopo aver raggiunto in anticipo la salvezza, è un invito a non mollare e a migliorare la classifica, provando a entrare nella parte sinistra. Il tecnico rossoblù vuole una squadra affamata come sempre, pronta a vincere davanti al proprio pubblico. Il suo avversario Tudor ha perdonato Luis Alberto e lo porterà a Genova: Guendouzi non sarà convocato, restano comunque alcuni problemi di formazione.