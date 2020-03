Prime pagine, Coronavirus: l’Uefa rinvia le finali delle coppe. La serie A spaccata sulla chiusura del campionato

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Sulla Gazzetta dello Sport: pl Cio vuol confermare le Olimpiadi, ma cresce il fronte del rinvio al 2021. Sul Corriere dello Sport: i club di serie A pensano a concludere il campionato, ma Napoli e Lazio si oppongono. L’Uefa ha rinviato sine die le finali delle coppe. Sul Corriere della Sera e La Repubblica: addio a Lucia Bosè e a Alberto Arbasino. Coronavirus: vittime in calo in tutta Italia per il secondo giorno consecutivo, ma è ancora presto per una decisa inversione di tendenza.