Live video derby: commenti e analisi in “La voce del Patrone rossoblù” e nel “Salotto del Grifone” con Simone Braglia e Diego Pistacchi

E’ il giorno di Sampdoria-Genoa, derby di Coppa Italia (fischio d’inizio alle 17, live match su Pianetagenoa1893.net) e tornano i due live video di Pianetagenoa1893.net, sia sul nostro sito che sulle nostre due pagine Facebook (CLICCA QUI E QUI). Nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo andrà in onda “La Voce del Patrone rossoblù” dove il nostro Francesco Patrone esprimerà le sue opinioni sulla prestazione della squadra di Maran e, inoltre, anche al termine della gara. Sempre a fine partita ne “Il Salotto del Grifone” Marco Liguori e Alessandro Legnazzi avranno come ospiti Simone Braglia, ex portiere del Genoa eroe di Anfield Road, e Diego Pistacchi, giornalista de Il Giornale del Piemonte e della Liguria per commenti, dibattiti e analisi. In entrambi i programmi sarà possibile postare domande sulle nostre pagine Facebook: l’orario delle due trasmissioni del dopo partita varierà, in base al fischio finale al termine dei tempi regolamentari oppure degli eventuali supplementari e calci di rigore.

Vi aspettiamo numerosissimi!