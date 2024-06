Il Genoa Women non ce l’ha fatta a conquistare punti in quel di Cesena. Le ragazze rossoblù di Antonio Filippini hanno perso 3-1 contro le romagnole che hanno consolidato il quarto posto in classifica. Le grifonesse restano nella quinta piazza con 21 punti, a nove lunghezze dalla vetta occupata da Ternana e Lazio. Più tardi pubblicheremo il commento di Stefano Massa.