Il Sassuolo pareggia con due rigori a Udine. Verona sconfitto a Firenze

Il Sassuolo, prossimo avversario del Genoa, ha pareggiato 2-2 in rimonta a Udine. L’Udinese era passata in vantaggio con Lucca e Pereyra: nella ripresa l’espulsione di Payero al 59′ ha ridotto i bianconeri in 10 uomini. Poi due rigori trasformati da Berardi hanno riportato in parità la gara. L’Udinese aggancia al quartultimo posto il Cagliari e resta a meno 3 dal Genoa, gli emiliani invece sono a pari punti con i rossoblù.

Il Verona affonda al 78′ minuto a Firenze. La Fiorentina ha portato via l’intera posta grazie a un gol di Beltrán. I gialloblù restano ancorati al penultimo posto a 11 punti in piena zona retrocessione, un punto sotto all’Empoli. Alle 18 si gioca Bologna-Roma e alle 20.45 Lazio-Inter. Domani sera l’Atalanta affronterà la Salernitana ultima con 8 punti.

CLICCA QUI PER LEGGERE RISULTATI E CLASSIFICA IN SERIE A