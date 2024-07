Genoa Under 14, vittoria in amichevole contro il Ligorna

Prosegue la preparazione al campionato regolare del Genoa Under 14 che dovrebbe avere inizio a metà ottobre. Conosciute le avversarie nel Gruppo 1 Liguria-Piemonte, la squadra allenata da mister Domenico Criscito oggi ha affrontato in amichevole il Ligorna leva 2009 (un anno di più dei rossoblù) e vinto 4-2: doppiette di Bocchi e Bardhi. I Grifoncini dell’ex capitano, coadiuvato in questa nuova avventura dal ben integrato staff tecnico composto da Cipani, Lucotti e dal preparatore dei portieri Trucco, sono apparsi in crescita e mossi da una grande voglia di imparare. Nel precedente test match, il Genoa Under 14 ha battuto 8-1 i pari età della Virtus Entella.

Di seguito una breve fotogallery degli allenamenti del Genoa Under 14 sul campo della Praese.