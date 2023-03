Genoa, l’Under 14 suona la decima: manita dell’U17 di Konko

Di seguito il riepilogo di Pianetagenoa1893.net delle partite disputate nel fine settimana dalle squadre del settore giovanile del Genoa.

L’Under 14 del Genoa chiude in bellezza l’interregionale vinto la scorsa settimana per il secondo anno consecutivo. I Grifoncini di mister Jacopo Sbravati superano l’Alessandria con il punteggio di 3-0 e infilano il decimo successo consecutivo in campionato che gli permette di staccare la Juventus addirittura di sette punti: risultato a dir poco straordinario per il settore giovanile rossoblù. Il Genoa, andato in gol due volte con Scaglione e una volta con Saladino, termina il torneo da imbattuto con la miglior difesa e il maggior numero di vittorie (dodici su quattordici totali). Prima delle finali scudetto, calendarizzate al 30 aprile e 7 e 14 maggio, l’Under 14 disputerà due tornei di preparazione: la Easter Cup in Toscana (8-10 aprile) e il prestigioso Torneo Internazionale di Cairo Montenotte (22-25 aprile).

Il Genoa Under 15 sciupa una clamorosa occasione per agganciare nuovamente la Juventus in cima alla classifica e perde a La Spezia. I Grifoncini di mister Cipani escono sconfitti per 1-0 (marcatura spezzina nata a seguito di ribattuta di una punizione invertita dal direttore di gara) e perdono addirittura il secondo posto in classifica in luogo del Como che supera senza problemi la Sampdoria. L’Under 16 non ha particolari problemi, i 2007 allenati da mister Konko battono i pari età dello Spezia e conquistano il settimo risultato utile di fila: 3-5 il punteggio finale, secondo posto confermato a due punti dal Parma a tre giornate dal termine e scontro diretto in Emilia all’ultima di campionato. Tra due settimane, le due leve del Genoa ospiteranno il Monza al centro sportivo di Begato.

Turno di riposo per il campionato Under 17 che per il Genoa riprenderà prossima settimana in casa con il Torino, quartultima giornata di campionato. Dopo lo 0-0 a Empoli, l’Under 18 di mister Ruotolo giocherà domani a Roma contro i giallorossi.