Il Genoa Under 14 vince l’interregionale: Consoli decide il derby

Per il secondo anno consecutivo il Genoa Under 14 conquista il campionato interregionale che ha dominato per larga parte del percorso. I Grifoncini di mister Jacopo Sbravati, al debutto da allenatore capo, vincono il derby in inferiorità numerica (1-0, Consoli mette a referto la terza marcatura stagionale dopo l’espulsione di Mandirola) e conquistano il titolo con una giornata d’anticpo sulla Juventus: i 2009 di Sbravati succedono ai 2008 di mister Cipani. Undecima vittoria in campionato su tredici, secondo miglior attacco e miglior difesa del torneo con ben cinque partite concluse senza subire reti dagli avversari: ultima giornata in programma, trasferta ad Alessadria.

C’è grande soddisfazione tra i rossoblù che confermano la loro fertilità a livello Under 14, una leva sensibile essendo la prima del settore giovanile che raccoglie i frutti della Scuola Calcio del Genoa. Dopo la tappa in Piemonte per concludere alla perfezione il torneo, la squadra di mister Sbravati giocherà un torneo in Toscana nel periodo di Pasqua mentre il secondo (dal 22 al 25 aprile) è il Torneo Internazionale di Cairo Montenotte, riconosciuto come una sorta di “Viareggio” Under 14. Per quanto riguarda il campionato, la prossima fase sarà composta da quattro gironi da quattro squadre dalla quale usciranno le finaliste per le Final 4 di Cesena.