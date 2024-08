Genoa-Lecce: si avvicina un altro tutto esaurito

Si prevede un altro tutto esaurito per Genoa-Lecce. La vittoria in trasferta ottenuta ieri dai rossoblù contro la Salernitana ha l’effetto di accelerare in modo deciso la prevendita dei tagliandi per la partita con i salentini, vittoriosi all’andata al “Via del Mare” per 1-0, allo stadio Luigi Ferraris inaugurato ufficialmente l’11 gennaio 1911. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale, presso le ricevitorie Vivaticket sul territorio nazionale, oltre che al Ticket Office al Porto Antico di Genova (oggi chiuso) e allo Store di Chiavari in via Vittorio Veneto 48r. In questi due punti vendita è possibile usufruire della promozione Under 14 omaggio, per la Gradinata Zena e la Laterale, presentando un biglietto, o abbonamento, intestato a un adulto per lo stesso settore. Non occorre la tessera Dna Genoa per l’acquisto.