De Luca, Campania: «Possiamo consentire gli allenamenti del Napoli»

Vincenzo De Luca, Governatore della Regione Campania, ha aperto alla possibilità che il Napoli riprenda ad allenarsi a partire da lunedì 4 maggio. Così De Luca dalla diretta Facebook: «Il presidente De Laurentiis mi ha proposto un’ipotesi di lavoro molto interessante: fare gli allenamenti su tre campi di calcio con un distanziamento di venti metri, a Castel Volturno ci sono gli spazi. Il Napoli può farlo per fasce orarie, senza fare la doccia, e arrivando individualmente. Mi pare ci siano tutte le condizioni per consentire gli allenamenti. Ho detto che avremmo valutato la sua richiesta e la sottoporremo alla task force sanitaria e io sono convinto che se le norme di sicurezza siano garantite, siamo in condizione di garantire gli allenamenti del Napoli. De Laurentiis garantisce il tampone due volte alla settimana e che sia suo interesse tutelare la sua squadra».

Dopo la Regione Emilia-Romagna, anche la Regione Campania prova a ripartire. Probabilmente non sarà l’unica. Anche i club toscani e i due club della capitale ci sperano: le Regioni Toscana e Lazio si esprimeranno nelle prossime ore.