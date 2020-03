Coronavirus: la bellissima storia di Nonna Lina, guarita a 102 anni

In un momento tragico per il nostro Paese, c’è per fortuna spazio per una bellissima notizia. Italica Grondona, una signora dalla forte tempra ligure di 102 anni, è stata dimessa dall’Ospedale San Martino di Genova dov’era stata ricoverata nei giorni scorsi a causa del coronavirus. Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha voluto personalmente telefonarle come simbolo di speranza per tutta la cittadinanza. C’è da dire che nel 1918, quando è nata Nonna Lina, si era scatenata l’altrettanto tristemente celebre pandemia di Spagnola: dunque, è scampata a due malattie molto pericolose. La notizia della sua guarigione ha fatto il giro del mondo. Eccola sulla CNN: https://edition.cnn.com/ world/live-news/ coronavirus-outbreak-03-27- 20-intl-hnk/ h_5918ca3847643824cacb89755 b89abd2