Coronavirus in Liguria: 358 decessi e 2419 positivi, 43 le persone guarite

Sono 27 in più rispetto a ieri le persone decedute in Liguria per l’epidemia di Coronavirus: il totale sale a 358. I positivi ammontano a 2419, con un aumento di 90 persone rispetto a ieri. Sono 886 i pazienti a domicilio e 1198 gli ospedalizzati, di cui 167 in terapia intensiva. Ecco il dettaglio dei ricoverati in ospedale per ciascuna Asl: tra parentesi il numero delle persone in terapia intensiva.

📌 Asl1 = 207 (23 UTI)

📌 Asl2 = 172 (31 UTI)

📌 Asl3 Villa Scassi = 148 (21 UTI)

📌 Asl3 Colletta / Gallino = 7

📌 Asl4 = 66 (9 UTI)

📌 Asl5 = 138 (15 UTI)

📌 San Martino = 251 (43 UTI)

📌 Galliera = 143 (17 UTI)

📌 Evangelico = 66 (8 UTI)

✅ Positivi clinicamente guariti a casa = 335 (+64)

✅ Guariti non più positivi = 43 (+9) 🏠 Sorveglianze attive = 2479

📌 Asl1 = 665

📌 Asl2 = 762

📌 Asl3 = 353

📌 Asl4 = 342

📌 Asl5 = 357 ⚫️ Deceduti = 358 (+27)

La Regione Liguria ha annunciato un provvedimento importante a favore della Pmi.