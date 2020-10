Coronavirus, i dati della Regione Liguria: 657 nuovi positivi e cinque deceduti

BOLLETTINO #CoronavirusLiguria DEL 25 OTTOBRE 2020

🔴 Casi totali da inizio emergenza = 23.051 (+657)

🔹 di cui 2.738 individuati da screening e 20.313 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 11.397 (+648)

🔹 737 (+58) in ospedale (di cui 41 in terapia intensiva / TI, +3)

🔹 5.299 in isolamento domiciliare (+218)

ℹ️ Dettaglio 657 nuovi casi:

🔹 Asl1: 56 (26 contatti caso confermato, 28 attività screening, 2 settore sociosanitario)

🔹 Asl2: 119 (45 contatto caso confermato, 37 attività screening, 37 settore sociosanitario)

🔹 Asl3: 387 (168 contatto caso confermato, 192 attività screening

27 settore sociosanitario)

🔹 Asl4: 12 (7 contatto caso confermato, 5 attività screening)

🔹 Asl5: 83 (42 contatto caso confermato, 41 attività screening)

⚠️ Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

✅ Guariti non più positivi = 9.963 (+4)

⚫ Deceduti = 1.691 (+5)

🔬 Tamponi = 409.770 (+4.195)

🏥 Ospedalizzati = 737 (41 TI)

📌 Asl1 = 47 (2 TI)

📌 Asl2 = 64 (3 TI)

📌 San Martino = 233 (12 TI)

📌 Evangelico = 13 (3 TI)

📌 Galliera = 117 (5 TI)

📌 Gaslini = 22

📌 Asl3 Villa Scassi = 126 (7 TI)

📌 Asl4 = 64 (3 TI)

📌 Asl5 = 51 (6 TI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 11.397

IM = 781 (+53)

SV = 1.061 (+122)

GE = 7.464 (+369)

SP = 1.219 (+78)

Fuori regione = 256 (+7)

Altro o in fase di verifica = 616 (+27)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 5.135

📌 Asl1 = 889

📌 Asl2 = 1.909

📌 Asl3 = 1.353

📌 Asl4 = 289

📌 Asl5 = 695