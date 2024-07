Ad Acquaviva finisce “la favola bella” del Genoa sempre vittorioso contro le squadre sammarinesi

Le Grifonesse di Antonio Filippini I (oggi non in panchina, perché squalificato, e sostituito dal suo vice Simone Martinelli) hanno perso 2-3 contro la San Marino Academy, avendo come unica consolazione al termine di un incontro giocato non in maniera adeguata la «doppietta» di Caterina Bargi, sempre più in testa alla classifica delle marcatrici. Dopo i successi esterno per 2-1 e interno per 3-2 della formazione maschile nel 2005/2006 e i tre per 2-1 in casa, 4-1 in trasferta e 3-0 in casa nell’anno solare 2023 di quella femminile per la prima volta il Genoa perde con una formazione della piccola repubblica tra la Romagna e le Marche.

Ecco le azioni principali dell’incontro giocatosi a Gualdicciolo, curazia (cioè frazione) del castello (cioè comune) sammarinese di Acquaviva, che è stato meritatamente vinto dalle padrone di casa:

20’ del primo tempo: su tiro di destro di Tamburini dalla sinistra, il tentativo di ribattuta con il sinistro di Sara Tardini fa «impennare», il pallone che Suami Giuliani, leggermente defilata sulla destra e liberissima, non ha difficoltà a scaraventare con un diagonale di destro al volo nell’angolino alto destro.

28’ del primo tempo: su traversone di sinistro a mezz’altezza da quindici metri dalla sinistra di Martina Tamburini, Camilla Forcinella, nel tentativo di schermare con il corpo una possibile ma non riuscita deviazione di destro di Giuliani con un maldestro intervento spedisce il pallone nella propria porta vicino al palo destro (la rete deve essere attribuita all’ala sinistra sammarinese, perché il tiro-cross era nello «specchio» della porta).

35 ’ del primo tempo: su destro in mischia a mezz’altezza di Raffaella Barbieri dal dischetto del calcio di rigore, Forcinella si fa trovare pronta a ribattere.

41’ del primo tempo: su cross di interno destro dalla destra di Claudio Ferrato, Bargi si vede ribattuto un colpo di testa da un intervento con la mano destra da Giulia Limardi, che lo manda contro la traversa, ma la capocannoniera del campionato ribadisce con un «tap-in» di sinistro da quattro metri, spedendo il pallone in porta da quattro metri.

45’ del primo tempo: defilata sulla destra, Tamburini con un tiro di destro a mezz’altezza da otto metri si vede respingere sul fondo il tiro da Forcinella.

3’ del secondo tempo: su un traversone di interno destro dalla destra di Alessandra Massa, Ferrato con un colpo di testa manda da sei metri il pallone di poco sopra la traversa.

25’ del secondo tempo: Giuliani impegna con un diagonale rasoterra di interno destro a otto metri dalla linea di fondo Forcinella in una difficile deviazione in tuffo a terra

26’ del secondo tempo: Maria Grazia Ladu, fronteggiata dalla danese-canadese Heidi Samaja Giles si sposta il pallone sulla destra e da posizione defilata su quel lato con un gran tiro di destro da otto metri nell’angolino alto sinistro, segnando la sua prima rete in campionato e la terza di giornata per le Titane.

30’ del secondo tempo: spiazzando Limardi, tuffatasi alla sua sinistra, Bargi trasforma, segnando la sua ventesima rete in Campionato, con un angolato rasoterra di interno destro nell’angolino basso sinistro il calcio di rigore concesso per fallo di Viola Brambilla su Ferrato.

44’ del secondo tempo: nel «remake» dell’azione della terza rete sammarinese Ladu coglie la traversa con il pallone che rimbalza in campo.

TABELLINO

Acquaviva, curazia di Gualdicciolo [Repubblica di San Marino] Stadio “Acquaviva”, domenica 30 marzo 2024, ore 12,00

San Marino Academy-Genoa 3-2 [Anticipo della XXIII giornata del Campionato Italiano di Serie B femminile 2023/2024]

Arbitro: Carrisi [Padova]

Marcatrici: nel primo tempo al 20’ S. Giuliani (SM), al 28’ Tamburini (SM), al 41’ Bargi (G); nel secondo tempo al 26’ Ladu (SM), al 30’ Bargi (G) su rigore

San Marino (3-4-3): 16 Limardi; 12 Manzetti, 4 Gardel, 68 Carlini; 11 Ladu, 21 Puglisi (dal 20’ del 2° T.: 8 Bertolotti), 14 Brambilla, 2 Peare; 30 S. Giuliani, 45 Barbieri (dal 35’ del 2° T.: 9 Menin), 22 Tamburini (dal 43’ del 2° T.: 17 Bonnin). Allenatore: G. Venturi.

Genoa (3-4-3): 21 Forcinella; 25 Tardini, 74 Lucafò (al 23’ del 2° T.: 8 Fernandez), 19 Giles; 4 Bettalli (dal 23’ del 2° T.: 20 Campora), 23 Errico (dal 1’’ del 2° T.: 17 Acuti), 24 Scuratti, 44 Mele II; 10 Massa (dal 32’ del 2° T.: 9 G. Parodi), 18 Ferrato, 22 Bargi. Allenatore: A. Filippini I.

Stefano Massa