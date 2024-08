Genoa finalmente in casa di domenica, alle ore 15, contro il Sassuolo

La Lega di Serie A ha ufficializzato gli anticipi e posticipi della 36ª giornata di Serie A. Dopo tanta attesa, finalmente il Genoa giocherà una partita allo stadio Ferraris di domenica, alle ore 15: sarà la sfida con il Sassuolo, penultima gara casalinga. In stagione, è solo la terza volta che la squadra di mister Giladino giocherà di domenica in casa, ma alle ore 15 non capitava da due stagioni.

La 36ª giornata di Serie A, tra parentesi l’emittente televisiva:

Venerdì 10 maggio 2024, ore 20.45 – Frosinone-Inter (DAZN)

Sabato 11 maggio 2024, ore 18.00 – Napoli-Bologna (DAZN)

Sabato 11 maggio 2024, ore 20.45 – Milan-Cagliari (DAZN/SKY)

Domenica 12 maggio 2024, ore 12.30 – Lazio-Empoli (DAZN/SKY)

Domenica 12 maggio 2024, ore 15.00 – Genoa-Sassuolo (DAZN)

Domenica 12 maggio 2024, ore 15.00 – Hellas Verona-Torino (DAZN)

Domenica 12 maggio 2024, ore 18.00 – Juventus-Salernitana (DAZN)

Domenica 12 maggio 2024, ore 20.45 – Atalanta-Roma (DAZN)

Lunedì 13 maggio 2024, ore 18.30 – Lecce-Udinese (DAZN)

Lunedì 13 maggio 2024, ore 20.45 – Fiorentina-Monza (DAZN/SKY)