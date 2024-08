Figc, Genoa senza licenza Uefa: la situazione in Serie A

La Figc ha diramato l’elenco delle squadre che hanno conseguito la licenza Uefa 2024-2025 dalla Commissione di primo grado. Tra queste, non figura il Genoa assieme a Empoli, Lecce e Frosinone. Il Genoa ha deciso di ritirare la domanda, peraltro attentamente vagliata come già anticipato in sede di assemblea di approvazione del bilancio 2023: l’iter di richiesta è obbligatorio avviarlo, ma non concluderlo. La licenza Uefa non è elemento fondativo della richiesta d’iscrizione al campionato di Serie A. Di seguito, l’elenco completo, che esplicita anche lo stadio che le squadre utilizzeranno in caso di qualificazione a una delle tre competizioni europee:

Atalanta (Stadio di Bergamo/Gewiss Stadium di Bergamo)

Bologna. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)

Cagliari (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)

Fiorentina (Stadio Artemio Franchi di Firenze)

Inter (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

Juventus (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino)

Lazio (Stadio Olimpico di Roma)

Milan (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)

Monza (Stadio Brianteo/U-Power Stadium di Monza)

Napoli (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli)

Roma (Stadio Olimpico di Roma)

Salernitana (Stadio Arechi di Salerno)

Sassuolo (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)

Torino (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino)

Udinese (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)

Verona (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona)

In Serie B hanno conseguito la licenza il neopromosso Parma e la Cremonese, mentre nel calcio femminile la licenza è stata ottenuta da sei club: Fiorentina, Inter, Juventus, Milan, Roma e Sassuolo.