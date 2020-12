Telenord: Maran verso la conferma

Secondo quanto riportato da Pinuccio Brenzini durante la trasmissione “We are Genoa”, in onda su Telenord, Rolando Maran sarebbe stato confermato sulla panchina rossoblù nonostante il penultimo posto in classifica e la sconfitta con il Parma. Trapela ancora fiducia dalla società nei confronti del tecnico trentino che, salvo ripensamenti dell’ultimo momento, dovrebbe essere in panchina a Firenze. D’Aversa, primo nome sondato da Preziosi, avrebbe declinato la proposta.