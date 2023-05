Strootman: «Ok, ancora uno». Indizio sulla permanenza al Genoa?

«Ok, ancora uno». Nella mattinata odierna, Kevin Strootman ha pubblicato una storia social dove, tenendo tra le braccia la sua figliola a cospetto della Gradinata Nord, ha forse lanciato un segnale sulla sua permanenza al Genoa anche la prossima stagione. Il centrocampista olandese, che in Liguria si sente come a casa, è di proprietà dell’Olympique Marsiglia: la scorsa estate il Grifone lo ha preso in prestito annuale con l’obbligo di secondo rinnovo in caso di promozione in Serie A.