Serie B femminile, domenica si riparte: il Genoa Women vola ad Arezzo

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, le ragazze rossoblù puntano a un risultato positivo per scavalcare l'Hellas Verona al quinto posto

Dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, torna il campionato di serie B femminile. Il Genoa Women giocherà domenica prossima (alle 14:30 Stadio “Nedo Cuccoli” a Castiglion Fibocchi) in trasferta contro l’Arezzo, sconfitto all’andata grazie alla rete di Caterina Bargi, capocannoniere delle ragazze rossoblù, nel primo tempo, con il raddoppio da Bettalli in avvio di ripresa.

Le amaranto sono in decima posizione: il tabellino riporta 6 successi, 2 pareggi e 9 perse; 26 gol fatti e 29 incassati. Invece le rossoblù di mister Filippini, che hanno ottenuto finore 9 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte segnando 33 reti e 26 subite, sono al sesto posto con 30 punti, gli stessi del Chievo (all’andata 2-0 ad Arenzano, ritorno in Veneto 2-2). L’Hellas Verona è a una sola lunghezza dalle Women che puntano a scavalcare le gialloblù. Da notare che le vittorie delle formazioni in trasferta corrispondono al 41%, contro il 45,1% dei club ospitanti.