Repubblica Genova – Bani: «Gara difficile con la Fiorentina, ma siamo pronti»

«Forse c’era un po’ troppo entusiasmo». Mattia Bani, intervistato dall’edizione genovese de La Repubblica, ha spiegato ciò che era accaduto nella gara di andata contro la Fiorentina, alla prima di campionato, in cui il Genoa perse 4-1. «Abbiamo perso un po’ le distanze – aggiunge il difensore – ma ci è servito da lezione e la partita dopo abbiamo fatto un grandissimo risultato a Roma contro la Lazio. Sono incidenti di percorso che ci stanno. Meglio sia capitato all’inizio».

Il giocatore non si fa illusioni per la gara di dopodomani al Franchi: non si aspetta un avversario stanco per l’impegno di Conference League. «Difficile. E’ un campo ostico contro una squadra forte e quest’anno è ancora dentro a tutte le coppe. Vuole dire che ha una rosa fenomenale».

Ora che la salvezza è ormai raggiunta, Bani non ha dubbi sul prosieguo del campionato: «Le motivazioni si trovano giocando per il Genoa. Penso sia assurdo non averne in ogni partita».