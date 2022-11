Reggina-Genoa nel nome di Franco Scoglio

Strano il destino, ma spesso c’azzecca eccome: ieri, 6 novembre, è stato il ventennale dalla scomparsa di Gianluca Signorini, intoccabile baluardo del Grifone e voluto fortemente da Franco Scoglio nel 1988.

Stasera, lunedì 7 novembre, si affrontano Reggina e Genoa per il match del campionato di Serie B: due squadre accomunate dal ricordo per il Professore di Canneto di Lipari.

Scoglio ha iniziato proprio da Reggio Calabria la sua avventura in panchina, archiviata quella infausta da calciatore: prima con i giovani della formazione “De Martino” (l’attuale categoria Primavera), quindi proseguendo alla Gioiese, Messina e Spezia, prima di prendere in mano la prima squadra nel campionato di C1 1978/1979 subentrando a Balestro.

Della Reggina è stato anche dirigente, lasciando un ottimo ricordo.

E così, il 20 luglio 2020, grazie all’insistenza dello storico amico-collaboratore Pino Scopelliti, la città di Reggio Calabria gli ha dedicato una via traversa la gradinata dello stadio “Granillo”. Al Professore fanno compagnia altri grandi ex come Via Italo Alaimo, Via Erminio Bercarich, Piazzale Tommaso Maestrelli, Via Alberto Gatto, Via Oronzo Pugliese e Via Armando Segato.