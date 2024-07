QUI PEGLI: video, palestra e campo per il Genoa

Consegne in sala video, poi palestra e lavoro tattico in campo. Il Genoa ha svolto il penultimo allenamento della settimana “corta”, causa impegno di venerdì, prima della rifinitura di domani. «Ekuban rimane in Liguria» si legge sul sito ufficiale del Genoa, inteso per la mancata convocazione in Coppa d’Africa: sarà regolarmente aggregato al gruppo squadra. Una volta terminata, il Grifone si trasferirà nel ritiro di Bologna. Al Dall’Ara sono attesi almeno 2200 tifosi genoani: il settore ospiti residua ancora circa posti.