Primocanale: spunta Laurent Blanc per la panchina del Genoa

Nessuna decisione ancora è stata presa da Enrico Preziosi per la panchina del Genoa, un problema davvero di difficile soluzione. Primocanale riporta un’altra indiscrezione: in queste ore spunta anche il nome di Laurent Blanc, campione del Mondo da calciatore nel 1998 ed ex tecnico della nazionale francese. Intanto Thiago Motta attende una decisione per il suo esonero: al momento resta in sella. «Il guaio è che il nuovo direttore sportivo Marroccu aveva gia’ scelto Lopez e quindi l’eventuale coabitazione tra l’allenatore italobrasiliano e il dirigente parte già col piede sbagliato. Qui ci vorrà tutta l’abilità diplomatica di Preziosi» riferisce l’emittente. Da non scartare il ritorno di Andreazzoli, ancora sotto contratto: ma dovrà ricostruire il suo staff. Resta in piedi anche l’ipotesi Davide Nicola già vicino al Grifone più di due anni fa ma poi non arrivò al club rossoblù.