Poker di convocazioni del Genoa: Favilli nell’Under 21

Dopo le chiamate per Rovella, Russo e Candela, è arrivato anche il turno del corazziere rossoblù

Il Genoa ha collezionato oggi un poker di convocazioni nelle Nazionali giovanili. Dopo le chiamate per Rovella, Russo e Candela, è arrivato anche il turno di Andrea Favilli. Il corazziere rossoblù è stato inserito dal tecnico Gigi Di Biagio nell’elenco dei 28 giocatori dell’Under 21 per le due amichevoli contro Slovacchia e Albania. Sarà una prima prova d’orchestra in vista dell’Europeo di categoria che l’Italia ospiterà tra 10 mesi assieme a San Marino.

L’elenco dei convocati

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Lorenzo Montipò (Benevento), Simone Scuffet

(Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Davide Calabria

(Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano

Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Riccardo Marchizza (Crotone),

Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Francesco Cassata (Frosinone), Manuel

Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio),

Matteo Pessina (Atalanta), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Atalanta);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Alberto Cerri (Cagliari), Patrick Cutrone

(Milan), Andrea Favilli (Genoa), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino),

Luca Vido (Perugia).