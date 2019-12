Nicola ritorna al Genoa: obiettivo salvezza in cinque mesi

Ritorna a Genova dopo diciassette con il solito capello biondo e fluente. Pare che le ingiurie del tempo abbiano appena schivato l’aspetto esteriore di Davide Nicola, oggi quarantaseienne allenatore del fanalino di coda del torneo di Serie A. Il Genoa non merita l’ultimo posto e Nicola è chiamato a centrare una duplice salvezza: evitare la retrocessione della squadra e scongiurare che la storia del calcio italiano finisca in cadetteria. Il neo mister rossoblù conosce bene la provincia, avendo giocato sei anni in B con il Genoa e avendo lavorato in Calabria perfezionando tra l’altro un autentico capolavoro.

«Più che una favola o un miracolo mi piace pensare che il mio Crotone sia frutto del duro lavoro quotidiano». L’uomo Nicola in un manifesto di poche parole: pragmatico, di pochi sorrisi convenevoli ma che comunque non rinuncia a sognare. Il Genoa porta a casa un tecnico che in primo luogo sa sporcarsi le mani nelle rincorse salvezza (terza volta che subentra a stagione in corso) e, altresì, ha alle sue spalle 186 panchine tra i professionisti suddivise tra Livorno, Bari, Crotone e Udinese. Nicola può dare ancora molto al calcio e Genova è una piazza che lo stimolerà: «Genoa e Toro – dichiarava otto anni fa ai tempi del primo incarico al Lumezzane – sono squadre che mi metterebbero una voglia ed un entusiasmo incredibile per la tifoseria e la grande storia. Per me sarebbe una sfida».

Che la sfida (salvezza) abbia inizio. Da oggi, con il primo allenamento al Pio-Signorini di Pegli. Da domenica prossima, con il debutto contro il Sassuolo al Ferraris. Raccolto il testimone da Thiago Motta, allenatore precoce non agevolato da un contesto societario caotico, Nicola deve rianimare il Grifone ridando entusiasmo a una tifoseria abbattuta. Ha un solo modo per riuscirsi: fare punti e risultati (servono circa dieci vittorie) in cinque mesi.