Le Grifonesse di Antonio Filippini I sono ritornate dopo quasi due mesi al successo (l’ultimo era stato il 3-0 casalingo contro la Freedom Cuneo Women di domenica 21 gennaio 2024) nell’incontro in trasferta con il Tavagnacco Femminile (capace quattro settimane fa sullo stesso terreno di gioco di fermare sul pareggio «a reti bianche» la capolista Ternana Women), nel corso del quale sono state incessantemente sostenute da una ventina di tifosi del Genoa Club Trieste, che al termine della partita hanno dedicato sportivamente un coro alla squadra avversaria. Ora la compagine rossoblù, settima in classifica, si è messa con i suoi 34 punti «in scia» delle due scaligere che la precedono di due punti (ChievoVerona Women Harley & Dikkinson) e di uno (Hellas Verona Women).

Ecco i momenti salienti dell’incontro dominato dalla formazione che se lo è aggiudicato:

17’ del primo tempo: su traversone dalla destra di Alessandra Massa, Elisa Donda devia maldestramente con la coscia destra il pallone contro il palo sinistro e Caterina Bargi è pronta con un «tap-in» di destro da tre metri nella porta sguarnita a portare in vantaggio le Grifonesse.

19’ del primo tempo: rimessa laterale di Chiara Mele II a cinque metri dalla bandierina di sinistra per Bargi, che gira il pallone di testa all’indietro per Claudia Ferrato, la cui conclusione di destro dalla riga verticale destra dell’area di rigore a una decina di metri dalla linea di fondo con un diagonale al volo «di prima intenzione» manda il pallone, quasi rasoterra, a sfiorare il palo sinistro.

36’ del primo tempo: Massa «verticalizza» in scivolata con il sinistro per Ferrato, che si inserisce tra le difensore tavagnacchesi, tenuta in gioco da Simona Demaio, ripiegata a protezione della propria porta e lenta a «salire» per metterla in fuorigioco, e, dopo aver stoppato con il sinistro il pallone lo scaraventa da sei metri con il destro sotto la traversa al centro della porta, segnando la rete del raddoppio per le ospiti.

38’ del primo tempo: traversone di interno destro dalla destra di Massa con Bargi poco oltre il «secondo palo» che con un colpo con la fronte in arretramento da quattro metri manda il pallone a sfiorare l’incrocio destro dei pali.

9’ del secondo tempo: Bargi si conquista un calcio di rigore per fallo di Donda (aggrappatasi a lei dopo essere stata scavalcata da un pallone «spizzato» da Ferrato su calcio di punizione battuto dalla destra poco oltre la riga di metà campo dalla canadese danese Heidi Samaja Giles), della cui esecuzione si incarica, ma il suo tiro nell’angolino basso sinistro viene respinto con la mano sinistra in tuffo da Giulia Sattolo, la cui prodezza si rivela inutile, perché Ferrato di destro dalla linea verticale sinistra dell’area di porta a quattro metri da quella di fondo infila di il pallone nell’angolino sinistro, segnando la terza rete.

12’ del secondo tempo: tentativo di «goal olimpico» di interno destro con traiettoria «a rientrare» dalla lunetta sinistra del calcio d’angolo di Emma Raffaella Errico: il pallone viene tolto con il pugno destro – a braccio levato – dalla portiera friulana dall’angolino alto destro, a cui era indirizzato

13’ del secondo tempo: bel tiro di sinistro da circa venticinque metri e posizione centrale di Giada Novelli II, che va vicinissimo all’angolino alto sinistro della porta difesa da Camilla Forcinella.

21’ del secondo tempo: Isabel Cacciamali segna la «rete della bandiera» per le padrone di casa con un calcio di punizione di destro da venti metri, tirato rasoterra nell’angolino basso destro, che vanifica il tuffo di Forcinella.

37’ del secondo tempo: dalla «tre quarti» di destra con un pallonetto di destro Martina Scuratti serve «in profondità» Bargi che, anche lei defilata sulla destra, calcia da sette metri «di prima intenzione» al volo con il piede destro il pallone nell’angolino basso sinistro, fissando il risultato sul 4-1 e portandosi in testa alla classifica marcatrici «ex aequo» con la ternana Valeria Pirone con sedici reti realizzate.

38’ del secondo tempo: rientra in campo dopo trecentosettantuno giorni di assenza Giada Abate, gravemente infortunatasi – frattura del legamento crociato del ginocchio destro – in Lazio-Genoa 4-0 di domenica 12 marzo 2023, e Sara Lucafò va verso la linea di metà campo a porgerle la fascia da capitana che per un anno ha portato «ad interim».

48’ del secondo tempo: grande parata in tuffo di Forcinella con la mano «di richiamo» sinistra a mandare sul fondo il pallone, destinato all’angolino alto destro della sua porta, su tiro di destro da circa venticinque metri di Donda.

TABELLINO

Tavagnacco (UD), stadio “Comunale”, domenica 17 marzo 2024, ore 14,35

Tavagnacco-Genoa 1-4 [XXI giornata del Campionato Italiano di Serie B femminile 2023/2024]

Arbitro: Scuderi [Verona]

Marcatrici: nel primo tempo al 17’ Bargi (G), al 36’ Ferrato (G); nel secondo tempo al 9’ Ferrato (G), al 21’ Cacciamali (T), al 37’ Bargi (G)

Tavagnacco (3-5-2): 37 Sattolo; 7 Donda, 4 Peresssotti, 23 Novelli I; 25 Weithofer, 33 Casellato, 6 Novelli II (dal 21’ del 2° T.: 28 Candeloro), 36 Bortolin (dal 20’ del 2° T.: 9 Lauriola), 20 Maroni (dal 41’ del 2° T.: 32 Desiatti); 11 Cacciamali, 18 Demaio. Allenatore: Campi.

Genoa (3-4-3): 21 Forcinella; 25 Tardini, 74 Lucafò, 19 Giles; 4 Bettalli (dal 38’ del 2° T.: 5 Abate), 24 Scuratti, 13 Errico (dal 27’ del 2° T.: 20 Campora), 44 Mele II; 10 Massa (dal 10’ del 2° T.: 27 L. G. Rossi), 18 Ferrato (dal 38’ del 2° T.: 9 G. Parodi), 22 Bargi. Allenatore: A. Filippini I.

Note: una ventina di tifosi – del Genoa Club Trieste – al seguito del Genoa; Bortolin aveva disputato due partite nel Brescia (la prima quella vinta in casa 2-1 domenica 17 settembre 2023 proprio contro il Tavagnacco, nella quale aveva sostituito Morreale al 35’ del 2° T. e la seconda domenica 1° ottobre in quella persa in trasferta 0-3 contro il Cesena, in cui era subentrata a Magri al 1’’ del 2° T..) e Cacciamali otto nel Bologna (con una rete segnata, quella del definitivo 2-2 nella trasferta contro il Chievo di sabato 4 novembre 2023 al 46’ del 2° T.), delle quali una quella persa 0-1 in casa contro il Genoa domenica 22 ottobre 2023, quando aveva sostituito Farina al 29’ del 2° T. e l’ultima quella persa in trasferta 1-3 domenica 26 novembre 2023 contro il Parma, in cui era stata sostituita da V. Colombo al 1’’ del 2° T.; al 9’ del 2° T. Bargi (G) si fa respingere un rigore da Sattolo (T), ma il pallone viene spedito in porta da Ferrato (G); al 21’ del 2° T. Cacciamali (T) segna con un calcio di punizione da 20 m.; al 38’ del 2° T. Lucafò (G) cede alla compagna di squadra Abate, che ritorna in campo dopo oltre un anno, la fascia da capitana.