Il Genoa Women costringe al pari la Lazio capolista

Doppietta di Bargi per le rossoblù. Göthberg nel finale ha acciuffato il pari per le biancocelesti

Il Genoa Women ha costretto la Lazio Women capolista al pareggio 2-2. Ottima prestazione delle ragazze rossoblù di mister Antonio Filippini che hanno affrontato a testa alta le avversarie: nel primo tempo in vantaggio le biancocelesti con Colombo al 16′, ma Bargi su rigore al 42 ha riportato in parità il risultato. Nella ripresa ancora Bargi al 31′ ha portato in vantaggio le rossoblù: ma al 49′ è arrivato il pareggio beffe di Göthberg. A breve il commento di Stefano Massa.