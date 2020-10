GENOA-SAMPDORIA PRIMAVERA 1-0 FINALE

FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Il Genoa si è aggiudicato il derby della Lanterna Primavera. Un cordiale saluto da Davide Sconfienza 90+5 Punizione da posizione pericolosissima per la Sampdoria, tutta in area rossoblù. Palla in mezzo e respinta della difesa genoana 90+2 Rientra in campo Boli. Sta dando tutto se stesso il numero 7 rossoblù 5 minuti di recupero 90′ TONONI! Salva tutto il portiere rossoblù, che sugli sviluppi della punizione rossoblù riesce a parare il tiro da pochi passi di Prelec 88′ espulso Besaggio nel Genoa costretto al fallo per fermare il contropiede avversario, mentre Boli ha ancora problemi di crampi 87′ Problemi di crampi per Boli. Costretto ad entrare lo staff medico. Il giocatore dovrà lasciare momentaneamente il terreno di gioco 84′ Esce Eyango, S.

Entra Cenci, T. nel Genoa

Esce Zaccone, L.

Entra Boci, B. nel Genoa

Tiro telefonato di Estrella. Non ha problemi a bloccare Saio

82′ Angolo per la Sampdoria: prova ad incornarla Yepes, ma Tononi blocca

78′ Punizione al limite dell’area per il Genoa. Cinque uomini in barriera per la Samp. Estrella, Dumbravanu e Turchet sul pallone. Calcia il primo, ma la palla colpisce il muro blucerchiato

78′ Ammonizione Aquino per la Sampdoria

76′ Grande occasione per Bamba! Il neo entrato viene servito vicino all’area piccola da Boli, ma calcia fuori di pochissimo

75′ Corner Genoa respinto da Rocha

74′ Esce Siatouanis

Entra Marrale nella Sampdoria

73′ Destro di Trimboli da fuori bloccato in due tempi da Tononi

71′ Tiro dalla distanza di Besaggio disinnescato senza problemi da Saio

67′ GOOOOOOLLLL! LA SBLOCCA CLEONISE! Gol sbagliato, gol subito. E’ spietata la legge del gol. Dormita di Prelec che regala l’occasione a Cleonise. L’attaccante rossoblù calcia, trova la respinta di Saio, ma riesce a ribadire in rete

67′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL CLEONISE! vantaggio Genoa

66′ Cosa si è mangiato Prelec! Contropiede pericolosissimo per la Sampdoria, Prelec riesce a fare tutto quello che vuole, ma la momento del tiro, complice la doppia marcatura rossoblù, mette fuori. Si dispera Miceli solo alla sua sinistra

63′ Esce Canovi

Entra Miceli nella Sampdoria

62′ Samp pericolosa con Yepes sugli sviluppi del corner. Il numero 4 blucerchiato incorna verso lo specchio, ma spedisce alto

62′ Corner per la Sampdoria. Canovi mette in mezzo per Yepes sul secondo palo, la cui deviazione viene messa fuori da Piccardo

61′ Doppia occasione Genoa. Prima mischia in area, dove nessuno tra Estrella ed Eyango riescono a calciare in porta. Palla cacciata e subito ripresa da Besaggio che prova il tiro a giro, trovando la deviazione

60′ Bel tiro di Obert deviato in corner dalla difesa rossoblù. Sugli sviluppi, salva tutto Tononi

58′ Besaggio! Occasionissima per i rossoblù con il suo numero 10 che da posizione ravvicinata trova il tempo per tirare. Bravissimo Saio a respingere

57′ Altra occasione passata tra i piedi di Boli. L’attaccante entra in area dalla destra e cerca lo specchio, calciando però alto

55′ Ammonizione Mukaj, L. nel Genoa

52′ Doppia occasione Genoa! Boli serve dalla destra Cleonise, ma l’attaccante viene anticipato. Sulla deviazione dalla difesa ospite arriva di nuovo Boli che prova la conclusione da posizione defilata, spedendo verso la rimessa laterale

50′ Colpo di testa di Zaccone! Limpida occasione per i rossoblù, ma la palla finisce fuori di poco

46° Al via la ripresa!

46′ Esce Yayi Entra Somma nella Sampdoria

45+3′ Duplice fischio! Termina 0-0 il primo tempo del Derby della Lanterna. La Sampdoria fa il suo ritorno negli spogliatoi in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Angileri al ’15

45+2′ Cross dalla destra di Eyango impreciso che si spegne sul fondo

45+1′ Ammonito Siatouanis

45′ 3 minuti di recupero

45′ Bruttissimo tiro di Boli, alla ricerca del gol del vantaggio nel finale di primo tempo. Il giocatore rossoblù calcia malissimo, spedendo alto

40′ Ammonito Besaggio, M.

Ammonito per simulazione il numero 10 rossoblù

37′ Yepes! Occasionissima per i ragazzi di Tufano! Sugli sviluppi del corner, il giocatore blucerchiato trova la deviazione verso lo specchio, ma Tononi salva la propria porta in tuffo

36′ Pericolosissima la coppia Yepes-Prelec, con il numero 4 che trova l’ottima giocata a servire il compagno. Occasione poco sfruttata dall’attaccante, recuperato da Mukaj che spazza. sarà corner

34′ Punizione a trequarti per la Sampdoria. Traversone in area respinto dalla difesa genoana

34′ Esce Ercolano Entra Aquino

31′ Conclusione di Estrella che s’impenna e finisce sul fondo

28′ Esce Dellepiane, L. Entra Mukaj, L.

Cambio forzato per il Genoa, con Dellepiane costretto ad uscire dopo un contrasto con Yayi

26′ Conclusione di Cleonise dalla corta distanza. Para in due tempo Saio

23′ Angolo per il Genoa. Palla in mezzo e deviazione sul fondo da parte della difesa blucerchiata. Sugli sviluppi del secondo corner il pallone è troppo lungo e non impensierisce la formazione ospite

19′ Genoa ad un passo dal gol con Besaggio! Incursione dalla destra di Boli. Il numero 7 rossoblù entra in area, salta un difensore con una finta e scarica per il compagno che calcia di prima intenzione. Salva tutto Rocha sulla linea di porta

17′ Punizione per il Genoa. Besaggio prova la conclusione su schema, ma il tiro s’infrange contro la barriera

15′ Espulso Angileri

SAMPDORIA IN 10! Espulso Angileri! Erroraccio del numero 5 blucerchiato, che perde palla regalandola a Cleonise. L’attaccante rossoblù s’invola centralmente verso la porta, ma viene atterrato dal difensore. Non ha dubbi il direttore di gara

13′ Punizione dalla trequarti per la Sampdoria dopo il fallo tattico di Piccardo. Trimboli mette in mezzo, ma il traversone trova la respinta della difesa rossoblù

11′ Diagonale di Eyango dalla destra. Blocca senza problemi Saio

10′ Mancino di Prelec murato da Boli. Successivamente il numero 7 rossoblù conquista palla e prova a ripartire, ma viene fermato fallosamente

7′ Contropiede Genoa con Estrella, che s’invola verso la porta avversaria percorrendo tutta la corsia di sinistra. Ferma tutto Yepes, concedendo solo la rimessa laterale

3′ Calcio d’angolo per la Samp dopo la spazzata di testa di Boli

1′ Fischio d’inizio! Ha il via il Derby della Lanterna!

0′ Scontro nella bassa classifica per le due squadre genovesi, che si presentano al Begato 9 con un punto per parte: entrambe sono infatti reduci da un pareggio e una sconfitta. I rossoblù con la rivelazione Spal e la Roma, i blucerchiati con l’Inter e la Lazio

0′ Buon pomeriggio a tutti i tifosi rossoblù da Davide Sconfienza, in collegamento per commentare per voi il Derby della Lanterna Primavera