GENOA-BOLOGNA 2-0 FINALE LIVE MATCH

Buonasera a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a Genoa-Bologna, ultima giornata del torneo di Serie A. Da una parte, è l’ultima di Kevin Strootman, e forse di Gudmundsson, dall’altra invece è l’ultima di Thiago Motta, e forse di Calafiori, diretti verso la Juventus. Questo ed altre forti emozioni nella partita che inizierà alle ore 20:45, dirige l’incontro Santoro. Clicca qui per accedere al nostro live match.

La cronaca di Genoa-Bologna 2-0

90+4° É finita: Genoa-Bologna 2-0. TUTTI IN PIEDI PER QUESTO GENOA!! ANNO SUPERLATIVO DEL GRIFONE! La squadra di mister Gilardino conclude a quota 49 punti, ritoccando di un punto il primato societario di punti da neopromossi stabilito da Gasperini nel 2008. É tutto per questo lungo, intensissimo anno vissuto su Pianetagenoa1893.net: restate con noi per l’ampio post partita. Alessandro Legnazzi vi saluta e vi augura un buon fine settimana ma, soprattutto, una buona estate!

90+4° Calcio di punizione conquistato da Frendrup: batte Gudmundsson ma non inquadra la porta, soltanto illusione del gol

90+3° Bel gesto di mister Gilardino che poco prima del fischio d’inizio saluta Thiago Motta e tutta la panchina del Bologna

90+1° Involata di Ekuban che calcia col destro senza angolare, Bagnolini non trattiene ma Gudmundsson fallisce incredibilmente la ribattuta: manda alto da due passi e fallisce il 15º gol in A

90° Quattro minuti di recupero

86° Esce Leali, N. Entra Sommariva, D. Sommariva compie il suo esordio in Serie A: il portiere di fede genoana è nato e cresciuto a Multedo. Dei ragazzi scoperti da Michele Sbravati e portati al debutto in A ormai si è perso il conto

86° Esce De Silvestri e Ravaglia Entrano Corazza e Bagnolini

77° Escono Vitinha, C. e Cittadini, G. Entrano Ekuban, C. e Matturro, A.

70° Esce Saelemaekers Entra Karlsson

67° Sulle note di “Ciao amore, ciao” di Luigi Tenco, lo stadio Luigi Ferraris intona il coro “Ciao Sampdoria, ciao”: la squadra blucerchiata resterà un altro anno in Serie B

63° Esce Malinovskyi, R. Entra Strootman, K. Ovazione per l’olandese alla sua ultima partita con la maglia del Genoa

63° Esce Sabelli, S. Entra Spence, D.

61° Escono Fabbian e Orsolini Entrano Odgaard e Urbanski

60° Gol Vitinha, C. RADDOPPIO DEL GENOA!!!!!! VITINHA! Uno scavetto d’autore, una pennellata sotto la palla che supera Ravaglia e fa esplodere di gioia lo stadio Ferraris. Grande assist filtrante di Gudmundsson, pura qualità dell’MVP dell’anno secondo i lettori di Pianetagenoa1893.net

58° Ennesimo attacco di Fabbian, strepitosa però l’entrata di Cittadini che sceglie bene il tempo d’intervento e annulla l’attacco. Preciso, freddo e pulito

56° Ammonizione El Azzouzi. Tackle su Gudmundsson, protesta del calciatore del Bologna assolutamente infondate

52° Il più pericoloso degli ospiti è Fabbian ma quanta fortuna, ogni rimpallo è sempre loro: conclusione di collo del mediano bloccata a terra da Leali, parata semplice solo all’apparenza perché il tiro era secco e leggermente deviato dal ginocchio di Vogliacco

49° Tiro di Lykogiannis murato da Frendrup, il rimpallo favorisce Fabbian che cerca il vertice basso alla destra di Leali e non lo inquadra per poco

Ore 21:50 Squadre in campo per il secondo tempo, è tutto pronto per Genoa-Bologna. Presenti allo stadio Ferraris un totale di 32.255 spettatori, frutto di 27.777 abbonati e 4478 biglietti venduti (di cui 1013 ospiti)

45+1° Intervallo: Genoa-Bologna 1-0

45° Un minuto di recupero

42° Recupero palla e immediata verticalizzazione per Vitinha che insiste da solo ma manda la palla sopra la traversa: deve cercare maggiore dialogo con Gudmundsson

39° Filtrante di Saelemaekers per Orsolini che parte in posizione di fuorigioco: resta, però , il grande intervento in scivolata di Vasquez

26° Palo colpito da Fabbian! Bologna pericoloso con il centrocampista di scuola Inter che salta più in alto del difendete, schiaccia ma non trova la rete. Gilardino si arrabbia con i suoi marcatori e per il meno pressing esercitato sulla squadra di Thiago Motta

24° Regalo di Lucumì a Vitinha in fase di impostazione bassa, il portoghese non alza lo sguardo altrimenti avrebbe visto Ravaglia lontano dai pali con la porta sguarnita

13° Gol Malinovskyi, R. GOOOL DEL GENOA!!!!! Il Grifone capitalizza un grande avvio: Vitinha stavolta svaria a sinistra, attacca il fondo e mette verso il centro una palla che Malinovskyi calcia con il sinistro. Un bacino al palo e palla in rete, 1-0 Genoa

11° Splendido lancio di Malinovskyi per Vitinha che ha un controllo palla quasi perfetto (peraltro difficilissimo), Gudmundsson non arriva sulla ribattuta

4° Entrata di Lykogiannis su Vitinha, che si allarga sull’esterno e viene colpito: fallo, l’arbitro evita di ammonire il terzino del Bologna. Vediamo se manterrà questo metro di giudizio per tutta la gara

Ore 20:47 É tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris, si parte con Genoa-Bologna. Buon divertimento!

Buonasera e benvenuti a Genoa-Bologna, ultima giornata di campionato: il più cordiale saluto vi giunge da Alessandro Legnazzi