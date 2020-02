GAZZETTA DELLO SPORT – Nicola già al lavoro: casting in regia pensando alla Lazio

Dopo la vittoria a Bologna, il Genoa volta pagina: Davide Nicola sta già pensando come dovrà affrontare domenica la Lazio al Ferraris. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea che Pandev, Behrami, Masiello e Radovanovic sono usciti malconci a fine gara: non destano preoccupazioni il macedone e Behrami, mentre Masiello è stato colpito da crampi. Invece ci sono dubbi per l’impiego di Radovanovic contro i biancocelesti, a causa di una distorsione al ginocchio. Potrebbe tornare dunque Schöne, colpito da un affaticamento: le sue condizioni saranno valutate in settimana. Una situazione dunque delicata nella mediana rossoblù, visto che Sturaro sarà squalificato. Possibile dunque anche l’impiego di Cassata.