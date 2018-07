Cinque partite, quattro settimane, tre ritiri, due sconfinamenti, un solo Grifone. La vecchia filastrocca jugoslava può essere rivisitata per l’estate del Genoa. Da Neustift a Bardonecchia, mettendo piede a Riscone di Brunico per la prima volta. La squadra rossoblù sarà itinerante a partire da domani quando atterrerà all’aeroporto di Inssbruck per il tredicesimo anno non consecutivo. La Stubaital è la valle del Grifone. Neustift è un luogo strategico tra le montagne austriache: situazione climatica perfetta per chi fa tanto fondo di corsa, luogo ideale per gli spostamenti in aereo. Sono in programma due amichevoli contro i dilettanti locali e la Primavera rossoblù.

Dopo Neustift (9-20 luglio) e dopo la Interwetten Summer Cup a Magdeburgo, il Genoa scenderà in Süd Tirol, a Riscone di Brunico. La Val Pusteria accoglierà il club più antico d’Italia dal 24 al 29 luglio. Lo scenario non cambia perché la cornice del secondo spezzone di ritiro saranno le Dolomiti, dal 2009 entrate nel patrimonio dell’umanità. Riscone è stato scelto anche dall’Atletico Madrid: i vincitori dell’Europa League affronteranno la preparazione dopo il Genoa, dal 3 al 9 agosto.

Ultima tappa del Grifone sarà Bardonecchia. Dal Trentino al Piemonte, lo splendido comprensorio della Val di Susa. Il Genoa vi starà dal 31 luglio al 4 agosto: un luogo attrezzato che ha già ospitato la squadra, più vicino a Genova e alla Liguria perciò utile da vivere anche in giornata. Il 2 agosto è in programma un’amichevole con l’Albissola.

Pronti? Domani si parte! La nuova stagione inizia domani sotto il segno dell’hashtag #questaèdavivere.

Le date dell’estate del Genoa: